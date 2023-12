Nie żyje Krzysztof Respondek. "Bardzo dbał o siebie"

- W "Barwach szczęścia" graliśmy braci: on był ten spokojny, a ja - zawsze w kłopotach, jak to w telenoweli - opowiada aktor. - W pracy zawsze był bardzo bezkonfliktowy. Nigdy nie gwiazdorzył. I jeszcze jedno: zapamiętałem, że od dawna zdrowo się prowadził, bardzo dbał o siebie. Ciężko przyjąć do wiadomości, że już go nie ma - przyznał.