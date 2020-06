Aktor "365 dni" odpowiada na krytykę. Pytają, czy mu nie wstyd

Brytyjska organizacja Pro Empower, która zajmuje się nadużyciami seksualnymi w szkolnictwie wyższym, wystosowała apel do Netfliksa, w którym nawołuje, by filmowi towarzyszyła informacja, że przedstawia on nadużycia seksualne, promuje kulturę gwałtu i toksyczną męskość. Co więcej, chcą usunięcia filmu z platformy i zbierają na to podpisy.