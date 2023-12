Agnieszka z "Rolnik szuka żony" mówi wprost: "Zachowywali się jak dzieci"

Kobieta zaprosiła do siebie trzech panów. Od razu wiedziała, co się w nich jej nie podoba. Zapraszając Mateusza, mówiła, że jest dla niej zbyt delikatny i mało stanowczy, po czym do końca krytykowała go za te cechy. Nie inaczej było z dwoma pozostałymi kandydatami, którym nie udało się przekonać jej do siebie. Być może odpowiedziała na nieodpowiednie listy?