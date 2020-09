Agnieszka Woźniak-Starak wyjechała z Warszawy. Potrzebuje wyciszenia

Przyjaciółka zdradziła ksywkę Agnieszki Woźniak-Starak w "DDTVN"

Dziennikarka kilka tygodni temu przyznała się do nowej pasji. Zaczęła jeździć konno w stadninie Ferensteinów. Sama nazywa siebie "świeżo upieczoną koniarą". Wygląda na to, że przyjaciele z TVN - Piotr Kraśko i jego żona Karolina Ferenstein-Kraśko, nakłonili ją do nowej aktywności.