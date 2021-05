Woźniak-Starak wydała fortunę na samochód. Jej nowe cacko robi wrażenie

Agnieszka Woźniak-Starak, wzorem wielu gwiazd, coraz więcej pokazuje na swoim profilu na Instagramie. Już nie tylko dzieli się z fanami kadrami z planu "Dzień Dobry TVN", ale również tym, jak spędza wolny czas. Nie stroni też od wrzucania do sieci zdjęć, dzięki którym możemy poznać ją też z nieco bardziej prywatnej strony. I tak ostatnio prezenterka przyznała się internautom do swojej kolejnej pasji. Okazało się, że jest ogromną fanką motoryzacji. Na potwierdzenie tych słów opublikowała zdjęcie, na którym widzimy ją pozującą obok przykuwającego uwagę samochodu. I to nie byle jakiego. Nie każdego stać na taką perełkę.