Agnieszka Woźniak-Starak w zimowym wydaniu. Jak zawsze stylowa

Tak było i tym razem, kiedy na zimową niedzielę wybrała obszerne, grube futerko imitujące poskręcaną wełnę. Do tego dobrała czarne, gustowne kozaki i okulary przeciwsłoneczne nawiązujące do modelu sprzed lat – totalny look retro gotowy, nawet w zimowej odsłonie. To się nazywa miejski szyk! A jak wam się podoba?