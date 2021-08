Agnieszka Woźniak-Starak poprowadziła koncert w Sopocie. Wzruszające chwile

Top of the Top Sopot Festival powrócił po roku przerwy. Potrwa trzy dni i wystąpi na nim 50 gwiazd polskiej sceny. Organizowana przez TVN impreza to z pewnością jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń muzycznych w Polsce. Co roku przyciąga największe gwiazdy i szeroką publiczność. Podczas wtorkowego koncertu pod hasłem #Forever Young publiczność bawiła się przy kultowych przebojach.