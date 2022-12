Agnieszka Woźniak-Starak na zdjęciu sprzed 16 lat. Przeszła wielką metamorfozę

Dziś uznawana za ikonę mody, kiedyś... No cóż. Jakiś czas temu udzieliła wywiadu magazynowi "Fashion Magazine", w którym wyznała, że miała wtedy bardzo poważne problemy z doborem odpowiedniej garderoby, co niestety możemy zauważyć na zdjęciach sprzed lat. - Chyba największy kryzys stylu przeżywałam na początku mojej pracy w TVP, czyli jakieś 15 lat temu. Nie miałam pojęcia, jak mam wyglądać, bo w TVP obowiązywały wtedy abstrakcyjne zasady i nie było stylistów. Nie było chociażby żadnej dzianiny na antenie, bo to nieeleganckie.