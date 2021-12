Agnieszka Woźniak-Starak apeluje w obronie TVN. "Wolne media są fundamentem demokracji"

"Chcę, by decyzja o tym, który kanał telewizyjny oglądam, należała wyłącznie do mnie. Chcę mieć dostęp do różnorodnych informacji, programów i rozrywki" – pisze Agnieszka Woźniak-Starak na Instagramie. To reakcja na przegłosowana przez Sejm ustawę potocznie zwana "lex TVN".