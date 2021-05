Agnieszka Włodarczyk wybrała wózek dla maluszka. To model z górnej półki

Wózek, który da swojej pociechy wybrała aktorka, to produkt z wyższej półki. Ceny wózków tej marki zaczynają się od 3 tys. zł, ale z dodatkowym wyposażeniem osiągają cenę prawie 5 tys. zł. Jeśli więc Agnieszka Włodarczyk zdecydowała się na dwa modele, i to w najlepiej wyposażonej wersji, to był to z pewnością niemały wydatek.