Agnieszka Włodarczyk utknęła z synem w domu. "Mały jest cały pogryziony"

- Praktycznie od dwóch dni nie wychodzę z małym na zewnątrz, tylko tak sporadycznie i na chwilę, bo jest taka plaga komarów... Codziennie zabijamy ich od cholery. Mały jest cały pogryziony, bo głównie siadają na nim. Także sytuacja wygląda kiepsko. Rok temu, jak tu byliśmy latem, było tak gorąco, że nie dało się wyjść z domu, a teraz się nie da, bo jest od pyty komarów. W ogródku jest bardzo dużo os, szerszeni i mrówek, które obsiadły już kocyk Milanka i muszę z nim zrobić porządek. Pomyślałam sobie, że jak wrócimy do domu do Warszawy, to będę musiała zamówić tutaj kogoś, kto nam zainstaluje w domu moskitiery w oknach - relacjonowała na InstaStory.