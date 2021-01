Agnieszka Włodarczyk o powrocie do Polski: "Jestem szczęśliwa"

Włodarczyk, podobnie jak wiele innych gwiazd, jakiś czas temu uciekła od burej jesieni do ciepłych krajów . Przez ostatnie kilka miesięcy aktorka przebywała na wyspie Gili Air w Indonezji. To właśnie tam świętowała swoje 40. urodziny. Gwiazda spędziła je w gronie najbliższych jej osób - ze swoim o 8 lat młodszym partnerem, Robertem Karasiem, a także kilku przyjaciół.

ZOBACZ TAKŻE: Pokąsana Agnieszka Włodarczyk prezentuje bąble: "Mam na ciele smugi, to podobno wcale NIE SCHODZI"

Niestety wszystko co dobre, szybko się kończy. Po kilku miesiącach spędzonych na indonezyjskiej wyspie Agnieszka Włodarczyk w końcu wróciła do Polski. Oczywiście przeszła też obowiązkowe testy na obecność koronawirusa. Aktorka zamieściła kolejny wpis, w którego treści opisała, jak wygląda jej powrót do ojczyzny.