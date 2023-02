Agnieszka Suchora wspomina ojca. Zginął tragicznie

- Moje życie toczyło się głównie w teatrze. [...] Tam nauczyłam się pewnego rytmu życia, który zaszczepiłam swojej rodzinie. Ojciec do 14.00 miał próbę, potem przychodził do domu, jedliśmy obiad, a o 18.00 znowu wychodził do pracy na spektakl - opowiadała aktorka w wywiadzie dla "Pani".