Agnieszka Sitek zniknęła z ekranów na długie lata. Wróciła w programie TVP

Agnieszka Sitek to niezapomniana Weronika z serialu "Złotopolscy", która po odejściu z serialu w 2001 r. praktycznie przestała się pojawiać w telewizji. Ostatnio gościła w programie TVP, co w jej przypadku jest nie lada wydarzeniem.

Agnieszka Sitek oprócz "Złotopolskich" miała role w m.in. w "Wiedźminie", "Sztosie", "Zabić Sekala" i różnych spektaklach telewizyjnych. Absolwentka PWST w Warszawie przez ostatnie 20 lat zagrała jedynie w czterech produkcjach (ostatnio w 2015 r. miała epizod w "Na dobre i na złe") i nic nie wskazuje na to, by zamierzała wrócić do kariery aktorki filmowej i telewizyjnej. W studiu TVP pojawiła się ostatnio przy okazji kręcenia programu "Wielki test o karnawale".