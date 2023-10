Agnieszka Pilaszewska nie zrezygnowała sama z "Miodowych lat". "Naiwne myślenie"

"Po raz tysięczny powtórzę, że to nieprawda. Pan Żak był akurat przeciwny. [...] To była bardzo dramatyczna i trudna decyzja. Kontynuowanie serialu z Agnieszką Pilaszewską było niemożliwe (o czym nie chcę pisać) i Polsatowi wydało się, że jeśli żonę Karola zagra żona aktora grającego główną rolę, to będzie najwłaściwsze wyjście z sytuacji. Wyszło, jak wyszło" - odpowiadał internautom Artur Barciś, serialowy Tadzio Norek.