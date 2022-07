Agnieszka Mosór odchodzi z Polsatu. Ze stacją była związana 24 lata

- Odchodzę, by uczyć się dalej, zwłaszcza że media dziś tak się zmieniają. W głowie mam już nowe plany. Wśród nich na pewno zajęcia ze studentami i dzielenie się doświadczeniem, co daje mi mnóstwo satysfakcji. Ale najpierw czas na reset. Robiłam to o czym od dziecka marzyłam. Dziękuję za to i za tyle lat zaufania: prezesowi Zygmuntowi Solorzowi oraz moim byłym i obecnym szefom. Dziękuję całemu zespołowi "Wydarzeń", przez te wszystkie lata łączyło nas znacznie więcej niż praca - powiedziała w rozmowie z serwisem wirtualnemedia.pl.