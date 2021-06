Agnieszka Kaczorowska zabrała głos po aferze z "modą na brzydotę". Ma sposób na hejterów

Na początku czerwca Kaczorowska zabrała głos w temacie "mody na brzydotę", którą celebrytka obserwuje na ulicach i Instagramie. I bardzo jej się to nie podoba. Gwiazda TV i mediów społecznościowych zamieściła dług wpis, w którym zawarła swoje spostrzeżenia, co wywołało lawinę krytycznych komentarzy. Dzień później przeprosiła urażonych, choć swojego zdania o "panującej modzie" nie zmieniła. 20 czerwca usiadła z mężem na kanapie w "Pytaniu na śniadanie", by opowiedzieć szerzej o całym zjawisku, jakim jest hejt.