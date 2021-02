To było wyzwanie dla ich związku. Agnieszka Kaczorowska i mąż mają za sobą trudny okres

Agnieszka Kaczorowska jest szczęśliwą mamą i mężatką. Niebawem jej rodzina się powiększy. Mimo bajecznego życia w związku aktorki i jej męża pojawiają się gorsze momenty.

Agnieszka Kaczorowska od niespełna trzech lat jest szczęśliwą mężatką. Gwiazda poznała obecnego męża w 2017 r., a już rok później para stanęła na ślubnym kobiercu. Zakochani wzięli ślub w słonecznej Toskanii. W mediach społecznościowych nie zabrakło zdjęć z bajecznej ceremonii.

Od półtora roku aktorka jest szczęśliwą mamą Emilki. Niedawno wyszło na jaw, że gwiazda spodziewa się drugiego dziecka. Nie ujawniła jeszcze płci, ale obiecała, że zrobi to, gdy będzie miała stuprocentową pewność.

Agnieszka Kaczorowska o obowiązkach domowych

W najnowszym wywiadzie, którego Agnieszka Kaczorowska udzieliła portalowi Jastrzabpost.pl, gwiazda opowiedziała o obowiązkach domowych, które ma ona i jej mąż. "Oboje zajmujemy się wychowaniem naszej córki i oboje poświęcamy jej tyle samo czasu. Wymieniamy się we wszystkich obowiązkach, to nie jest tak, że tylko ja zmieniam pieluchy. W zależności od tego, co u drugiej osoby się dzieje, to ta druga więcej zajmuje się domem czy córeczką" - zdradziła.

"Wiadomo, jak któreś z nas wychodzi, to wtedy drugie zajmuje się dzieckiem. Chyba że oboje musimy wyjść, to wtedy o pomoc prosimy babcię, ale to nie zdarza się bardzo często, bo jesteśmy w stanie tak ułożyć nasze grafiki, że się wymieniamy" - dodała aktorka.

Gwiazda zdradziła również, że razem z Maćkiem mają za sobą trudny okres. Wszystko przez to, że Agnieszka bardzo źle się czuła. "Teraz był też taki czas, że się bardzo źle czułam i Maciek wyręczał mnie we wszystkim. Przez dwa miesiące zajmował się domem, Emi i stanął na wysokości zadania. Porezygnowaliśmy z kilku rzeczy, bo ja musiałam spać, inaczej nie byłam w stanie funkcjonować. To był taki trudniejszy czas, ale też bardzo dużo pokazał, że Maciej jest genialnym człowiekiem" - wyznała Kaczorowska.

