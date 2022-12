Agnieszka Kaczorowska cierpiała z powodu plotek. "Płakałam wiele razy"

Aktorka dodała, że mimo upływu lat plotki na jej temat wciąż wywołują w niej emocje: - Głowa robi sobie narracje i puszcza potok myśli. Obecnie najczęściej mi się zdarza czuć lekką złość i mieć niezgodę, że ktoś robi z moim nazwiskiem coś, na co ja się nie zgadzam, co nie jest zgodne z tym, kim jestem i nie ma chęci poznania. Miałam niezgodę, jak tyle ludzi myśli, że jest tak i tak, a ja nic z tym nie mogę zrobić. Nie mogłam wykrzyczeć całemu światu, że to jest bzdura, bullshit. Bardzo mnie to od środka zżerało.