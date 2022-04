Kaczorowska może zagrać w rozbieranej scenie. Ma jeden warunek

Agnieszka Kaczorowska to dla większości widzów Bożenka z "Klanu". Nic dziwnego. Aktorka już jako dziecko pojawiła się na planie telenoweli TVP1 i występuje w niej do dziś (w tym roku stuknęły jej 23 lata pracy). I nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. Podobnie jak w przypadku Katarzyny Cichopek, trudno nam sobie wyobrazić Kaczorowską w innym anturażu. Nie oznacza to jednak, że sama tancerka nie marzy o wcieleniu się rolę, która będzie w kontrze do latami granej przez nią postaci.