Agnieszka Chylińska wspomina trudne chwile. "Pojawiają się gwizdy, że to na sto procent nie jest autentyczne"

Kiedy po latach zespół się rozpada, bo wszyscy mają już siebie dosyć, to pojawiają się gwizdy, bo to jednak było autentyczne" - zaczęła Chylińska, która karierę zaczynała, śpiewając w O.N.A. Grupa rozpadła się w 2003 r. Powodem miało być inne spojrzenie na twórczość artystyczną. To wtedy Agnieszka założyła własny zespół firmowany jej nazwiskiem.