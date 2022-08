Agnieszka Chylińska ma nowe tatuaże na twarzy. Z literówką?!

Okazuje się, że Chylińska na prawej stronie twarzy ma teraz "wypisane" trzy wyrazy: "NEVER ENDIG SORRY". Początkowo można odebrać to jako "nigdy nie przestanę, sorry" lub "nigdy niekończące się przeprosiny"... tatuaże są zawsze bardzo indywidualną sprawą i ich znaczenie często zna jedynie ich właściciel. Ale fani pytają, czy tam na pewno miało być wytatuowane "endig" zamiast "ending" (ta druga forma jest poprawna w języku angielskim).