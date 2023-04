Agata ze "Ślubu" podzieliła się informacją o dziecku. Mąż przeszczęśliwy

"Będziemy mieć Córeczkę! Jesteśmy przeszczęśliwi. Choć na początku nie do końca było wiadomo, jaka będzie płeć, to ja czułam, że jest to dziewczynka. Czekamy na Ciebie Córeczko" - napisała Stankowska i zaznaczyła, że mąż oszalał ze szczęścia.