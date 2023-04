Agata ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała dziecięce łóżeczko. To nie są tanie rzeczy

Agata Ząbczyk-Stankowska wystąpiła pięć lat temu w trzeciej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", by wyjść za mąż i założyć rodzinę. Niestety nie poczuła nic do swojego telewizyjnego męża Macieja. On także nie zakochał się w kobiecie wybranej przez ekspertów. Na koniec programu stwierdził nawet, że bardziej zżył się z ekipą telewizyjną niż z nią.