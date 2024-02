Agata Załęcka podsyca ogień w sypialni z Jakubem Kwiatkowskim. "Pali się wielkim płomieniem"

To nie była prosta droga do miłości. Agata Załęcka rozstała się z Jakubem Kwiatkowskim, byłym rzecznikiem PZPN, po półtora roku znajomości. Wrócili do siebie ekspresowo, po szalonej nocy. Po tym zdarzeniu aktorka dba szczególnie o namiętność w ich związku, ale jest także dla ukochanego wsparciem w kryzysowych dla niego momentach. "Widziałam, jak bardzo cierpiał" - wyznała.