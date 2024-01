Agata z "Rolnik szuka żony" urodziła. To jej drugie dziecko

- Jeżeli mamy tak ładną randkę i jesteśmy do siebie przytuleni, i szukamy drobnych gestów, i cieszymy się nimi, a trzy godziny później nie mam żadnej uwagi, to jest to dla mnie jasny komunikat, że ja nie chcę mieć takiego mężczyzny, który w trzy godziny zmienia się całkowicie o 180 stopni - powiedziała w TVP.