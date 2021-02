Agata Młynarska pożegnała Krzysztofa Kowalewskiego. Był jej filmowym tatą

Premiery polskich filmów w 2021 roku

Młynarska wyznała, że nigdy nie zapomnie jednej z ich podróży na plan filmowy do Łodzi. "Zima, mały fiat, który nie chciał odpalić, kanapki na drogę zrobione przez moją mamę i prośba Krzysia, żeby podczas drogi cały czas do niego mówić, bo jak będzie cisza, to zaśnie. Zasypiał wszędzie, w dowolnej pozycji. Mówił, że aktor jest od czekania więc trzeba to wykorzystać 'twórczo'. Najlepiej śpiąc".