Agata Młynarska nagrywa nowy program. "Mocne starcie"

"Nikt z TVP do mnie dzwonił, nic mi nie wiadomo o reaktywowaniu 'Świat się kręci'. Rinke Rooyens z pewnością bardzo by chciał i na pewno by się do mnie odezwał. Przygotowuję na wiosenny sezon nowy program w TVN Style. Nagrania zaczynają się już na początku lutego. [...] Na razie nigdzie się nie wybieram" - skomentowała w mediach społecznościowych.