Afera na planie serialu Netfliksa. Frank Langella podejrzany o molestowanie

Jak donosi magazyn TMZ, aktor Frank Langella dopuścił się niestosownego zachowania na planie nowego serialu Netfliksa "The Fall of the House of Usher". 84-latek miał m.in. rzucać żartami o podtekście seksualnym. Złapał też za udo aktorkę, która grała z nim jedną ze scen i zapytał, czy jej się to podobało.