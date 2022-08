Adrianna Biedrzyńska rozwodzi się z trzecim mężem. Pierwszy zostawił ją z kilka dni po porodzie. "Byłam kompletnie załamana"

Niestety, również drugie małżeństwo aktorki nie było szczęśliwe i zakończyło się rozwodem. Wszystko to w atmosferze wielkiego skandalu, ponieważ Miazga został oskarżony o oszustwa, a sama Biedrzyńska o to, że dawała temu cichą akceptację. To jednak nie koniec kłopotów, bo drugi rozwód był powodem zaciętego sporu pomiędzy matką i córką. Michalina nie mogła wybaczyć mamie rozstania z ojczymem, którego traktowała jak tatę. Bardzo długo trwały tłumaczenia, dlaczego do tego musiało dojść.