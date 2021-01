Adrianna Biedrzyńska jako 18-latka. Brała udział w strajku

Adrianna Biedrzyńska podzieliła się z fanami fotografią sprzed lat. Umieściła ją na swoim instagramowym profilu. Ponieważ od momentu, gdy zrobiono zdjęcie, minęło ponad 40 lat, aktorka upewniła swoich followersów, że waleczna dziewczyna w charakterystycznej czapce to naprawdę ona. "Tak, tak... to ja. Miałam wtedy 18 lat. Studentka łódzkiej filmówki PWSFTviT. Grudzień 1980 rok. Strajk studencki" - napisała. I dodała: "Jeżeli chodzi o czapeczkę, to oczywiście zrobiłam osobiście".