Adriana Kalska żegna się z fanami. "Moja kolejna krakowska przygoda skończyła się"

"Wczoraj był ostatni dzień naszej pracy na planie 'Papierów na szczęście'. Moja kolejna krakowska przygoda skończyła się i na długo pozostanie w mojej pamięci. Dziękuję za wszystkie spotkania, wymiany energii i za wszystkie dobre chwile. Dziękuję przede wszystkim aktorom, moim serialowym partnerom, mojej serialowej rodzince i mojej serialowej paczce przyjaciół. Jestem wdzięczna, że mogłam Was poznać, z Wami to przeżyć i od Was się uczyć. Bez Was nie wyobrażam sobie tego projektu" - napisała Adriana Kalska.