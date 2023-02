1 z 5 Adrian Żuchewicz przed laty był gwiazdą "M jak miłość". Co się z nim stało?

Adrian Żuchewicz trafił na plan "M jak miłość" w 2007 r. i choć był nastoletnim amatorem, to szybko odnalazł się w nowej rzeczywistości i grał w serialu aż do 2014 r. Naturalnym krokiem dla młodego aktora było zdawanie do szkoły teatralnej, ale ostatecznie wybrał inną ścieżkę.