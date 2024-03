Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w szpitalu. Pokazał, co mu wyciągnięto ze stopy

Jego żona napisała w nocy: "Pacjent ma się dobrze, humor dopisuje". Od razu została zasypana prywatnymi wiadomościami z pytaniami o stan męża i o to, jak przeszedł zabieg. Wszyscy chcieli wiedzieć, co z jego stopą, w której prawdopodobnie coś utkwiło. Uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazał zdjęcie. Co się okazało?