Adrian i Lucyna Klarenbachowie: kim jest wpływowe małżeństwo?

Jest jednym z najbardziej wyrazistych dziennikarzy TVP Info, którego poglądy dla widzów nie są tajemnicą. Słynie z ostrych ripost i bezpardonowego stylu rozmów z politykami, w których nie oszczędza zwłaszcza tych z opozycji. Klarenbachowi nie zawsze było jednak po drodze z obecną władzą, co wypomina mu się do dziś. Kontrowersyjne wypowiedzi to jego znak rozpoznawczy.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Adrian Klarenbach słynie z ostrego języka i kontrowersyjnych wypowiedzi. Kadr z programu "Minęła 20" TVP Info