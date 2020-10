Adele wystąpiła w popularnym show. Wyglądała olśniewająco

Adele bowiem od dłuższego czasu nie pokazywała się ani nie występowała publicznie. Kilka dni temu to się zmieniło. Wokalistka wystąpiła w popularnym "Saturday Night Live" . Adele pojawiła się w nim już w 2008 r., niedługo przed wyborami prezydenckimi. Ona śpiewała, a odcinek prowadził Josh Brolin. W 2015 r znów zagościła ponownie w odcinku prowadzonym przez Matthew McConaugheya. Tym razem zadebiutowała w roli gospodyni show.

Wokalistka udostępniła na swoim profilu kadr z programu, dziękując wszystkim osobom, które pomogły wziąć jej udział w kultowym show. "Świetnie się bawiłam, występując na SNL! Dziękuję najwspanialszej obsadzie, ekipie, scenarzystom i producentom. Co za wspaniali ludzie. Lorne, dziękuję, że we mnie wierzysz! Lindsay, moja siostra na całe życie, Maya, moja komedia i mama bohaterka! A do tego publiczność zarówno podczas próby generalnej, jak i na żywo! Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście! Powodzenia w wyborach Ameryko. Tak bardzo cię kocham. Troszczcie się o siebie nawzajem i bądźcie spokojni. Wesołego Halloween!" - napisała Adele.