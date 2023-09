Adamczyk wróci na antenę TVP po wyborach - przewidują ostrożnie, ale dość zgodnie medioznawcy

- To oczywiste, że "schowali" go na okres wyborów - komentuje. - Wycofali go tylko na jakiś czas, żeby nikt nie "grzał" tematu, bo to z pewnością nie pomagałoby władzy w tym gorącym momencie. Oczywiście, że z etycznego punktu widzenia ta sytuacja powinna Adamczyka całkowicie "unieważnić", ale ze strony TVP to przecież tylko zagranie polityczne, a nie kierowanie się zasadami moralnymi - szefostwo stacji przecież już wielokrotnie pokazywało, że ma je za nic.