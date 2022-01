Adam Kraśko z "Rolnika" o Sylwestrze TVP. Jest dumny ze swojej postawy

Adam Kraśko to gospodarz z Podlasia, który w programie TVP1 chciał znaleźć miłość swojego życia. Niestety, ten plan się nie powiódł. Za to po pierwszej edycji show zyskał dużą popularność, przez co próbował zrobić karierę w show-biznesie. Wystąpił m.in. w "Celebrity Splash" Polsatu, pojawił się też w programach kulinarnych "Hell's Kitchen" i "Top Chef". Nagrał piosenki z grupą disco polo XFORT.