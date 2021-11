Adam Konkol z zespołu Łzy ostro skrytykowany. "Kompromitacja i ignorancka postawa"

W bardzo mocnych słowach do postawy Konkola odniósł się z kolei dziennikarz portalu Dziennik Eurowizyjny. "Plany Adama Konkola co do Eurowizji pokazują jak niewielką wiedzę ma ten muzyk na temat Konkursu Piosenki Eurowizji i jak ważna jest dla niego jakakolwiek promocja i rozgłos, nawet jeśli wiąże się to z kompromitacją i okazaniem ignoranckiej postawy wobec najważniejszego muzycznego wydarzenia w Europie" –czytamy.