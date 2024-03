Ada Fijał wzywa kobiety do działania. "Na to chyba już czas?"

Ada Fijał z okazji Dnia Kobiet podzieliła się na Instagramie gorzką refleksją. Dyplomowana aktorka, która z wykształcenie jest też lekarzem stomatologiem, odniosła się do tragedii zgwałconej Lizy i sporu o ustawę aborcyjną. Wspomniała, na czym polega słabość kobiet i co powinno się zrobić, by z nią walczyć.