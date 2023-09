"Absolutni debiutanci" nadchodzą. Szykuje się następca "Sexify"?

"Lato, polskie morze. Dziewiętnastoletnia Lena i jej najlepszy przyjaciel Niko kręcą odważny film o miłości, by dostać się do szkoły filmowej. Gdy na horyzoncie pojawi się nieznajomy z obozu sportowego, bohaterowie przeżyją zachwyt, pożądanie i całkowitą, nieskrępowaną wolność. To będą ostatnie takie wakacje" - brzmi obiecująco? Przygotujcie się na nowy polski serial o nastolatkach.