Abelard Giza kpi otwarcie z polityków. Padło pytanie o zarobki

Abelard Giza pytany o swoje zarobki

Gizy przyznaje, że ostatnio mniej go w telewizji, bo konsekwentnie odrzuca propozycje pojawiania się w programach np. śniadaniowych czy reality-show, za to cały czas jest aktywny w mediach społecznościowych, no i daje występy stand-uperskie w Polsce i zagranicą. Jak podaje "Press", bilety kosztują w okolicach 100 zł, te na zagraniczne występy - ok. 40 funtów. Tu rodzi się pytanie, ile może zarobić komik.