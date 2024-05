ABBA - sukces i upadek legendy. Po kilku latach wszystko zaczęło się psuć

Tymczasem Szwedzi zaczęli nagrywać hit za hitem. "Mamma Mia", "Dancing Queen", "Knowing Me, Knowing You", "Money, Money, Money", "That’s Me" czy "Fernando" zdobywały szczyty list przebojów, ABBA sprzedawała setki milionów płyt i koncertowała po całym świecie. Niestety gigantyczna sława miała swoją cenę.