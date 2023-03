A to niespodzianka. Lana Del Rey się zaręczyła

Lana Del Rey jest zaręczona - donosi "Daily Mail". To dość zaskakująca informacja, zwłaszcza że gwiazda dream popu jest raczej skrytą gwiazdą. Kolorowa prasa jako dowód wskazuje jednak zdjęcia z imprezy "Billboardu" z początku marca. Kiedy wokalistka pozowała na ściance, mimochodem prezentowała fotoreporterom... pierścionek z brylantem. Wszystko jednak wskazuje na to, że 37-letnia piosenkarka ma teraz sporo powodów do radości. Szczęście w miłości zbiegło się z zawodowym - właśnie wypuściła dziewiątą w dorobku płytę "Did You Know There’s a Tunnel Under Ocean Blvd".