A to niespodzianka. Jason Derulo gwiazdą "Sylwestra Marzeń z Dwójką"

"Savage Love","Wiggle", "Ridin’ Solo", "Fight for You", "It Girl", "In My Head", "Want to Want Me", "Trumpets", "Whatcha Say", "Marry Me" - to tylko kilka z długiej listy utworów Jasona Derulo, które podbiły szczyty list przebojów na całym świecie. Dotychczas płyty i single amerykańskiego artysty sprzedały się w ponad 30 milionach egzemplarzy i aż 11 z nich uzyskało status platynowej płyty. Przeboje Jasona Derulo na tylko jednym z popularnych portali streamingowych odtwarzane są miesięcznie ponad 35 milionów razy, a wyświetlenia na oficjalnym kanale muzyka na YouTube przekroczyły zawrotną liczbę 8 miliardów.