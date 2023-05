950 zł za możliwość pracy za darmo. Open'er zszokował Polskę. A jak robią to inni?

Kosiński: - Skoro wolontariat jest bezpłatnym świadczeniem, to za możliwość uczestniczenia nie powinno się pobierać pieniędzy, także kaucji. Stwierdzenie, że kaucja zostanie zwrócona po zakończeniu wolontariatu pod warunkiem "prawidłowego wykonania zadania" jest nieostre. Brakuje uściślenia tego, co konkretnie wolontariusz będzie robił. Żądanie, by wpłacić kasę do konkretnego terminu bez podania zakresu i rodzaju działania, jest niekorzystne dla wolontariusza.