5 najlepszych seriali XXI wieku. Zaskakujące rozstrzygnięcia

"Żyjemy w najwspanialszej w historii erze treści telewizyjnych i to fantastyczne, ale sprawia, że stworzenie listy 50 najlepszych seriali XXI wieku jest bardzo trudne. Jesteśmy więc świadomi, że większość czytelników poczuje się rozczarowanych naszym wyborem" – napisali we wstępie dziennikarze "The Hollywood Reporter".