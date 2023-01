"40 kontra 20". Tom po pocałunku z Izabelą wziął ją na rozmowę. Nikt nie chciałby usłyszeć takich słów

Przystojniak powiedział uczestniczce, że żałuje miłosnego uniesienia, które miało miejsce dzień wcześniej. Izabela dopytywała, dlaczego. - Słyszę, że już wszyscy o tym mówią. Jeżeli ja bym się z kimś pocałował, to ja bym nie leciał i nie opowiadał tego wszystkim na lewo i prawo - odpowiedział jej Grabowski. Kobieta postanowiła się bronić. - Ale ja nie poleciałam i nie opowiadałam tego wszystkim na lewo i na prawo [...] Powiedziałam o tym rano Natce najpierw tylko i że nie wiem, co mam zrobić z tą informacją, czy powiedzieć, bo chciałabym, żeby to nie było ukrywanie się, to też jest jak w przedszkolu - odparła.