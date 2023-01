"40 kontra 20". Amello skrywa wiele tajemnic. Widzowie nie ukrywają rozczarowania

Początkowo Amello wzbudziła nie tylko zachwyt, ale i sympatię widzów. Fani show podziwiali jej dojrzałość i klasę. Szybko uświadomili sobie też, że skądś nową uczestniczkę "40 kontra 20" kojarzą. Jak się okazało, 25-latka pracuje jak modelka i ring-girl, a na swoim koncie ma nie tylko kilka teledysków, ale i udział w programie TTV. Widzowie wyłapali bowiem, że brała udział w show "Zamiana żon", co nie do końca im się spodobało. Zaczęli podejrzewać, że zgłosiła się do "40 kontra 20" nie z chęci znalezienia miłości a dla sławy.