"365 dni" to był dopiero początek. W kinach płonie od pożądania

Dlaczego ludzie tak alergicznie zareagowali na "Znachora" właśnie? Przecież to w tej chwili bardziej obiekt żartów niż klasyka polskiego kina. Co aktorzy myślą o tej produkcji? Co szykuje dla nas Netflix? M.in. o tym możecie posłuchać w najnowszym odcinku podcastu "Clickbait", korzystając z poniższego odtwarzacza lub udać się bezpośrednio na Spotify, Google Podcasts, Open FM oraz do aplikacji Podcasty na iPhonach i iPadach.